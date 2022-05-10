"Насри своему комбату в шапку и надень на голову". Российский военный рассказал, что оккупанты теряют доверие к своим командирам

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное", – жалуется оккупант, который сейчас находится в Харьковской области.
Его отец посоветовал ему не рисковать жизнью, а уходить в "отказ", при этом "отомстив" командирам.
"Как только выскочишь, можно снимать погоны, в шапку, бл…дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл…дь, ходит, утирается! Пошли они на х…й с такой войнушкой", – сказал отец оккупанта.
Он также добавил, что в России "красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
10 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области.