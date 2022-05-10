"Насри своему комбату в шапку и надень на голову". Российский военный рассказал, что оккупанты теряют доверие к своим командирам

10 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное", – жалуется оккупант, который сейчас находится в Харьковской области.

Его отец посоветовал ему не рисковать жизнью, а уходить в "отказ", при этом "отомстив" командирам.

"Как только выскочишь, можно снимать погоны, в шапку, бл…дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл…дь, ходит, утирается! Пошли они на х…й с такой войнушкой", – сказал отец оккупанта.

Он также добавил, что в России "красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре".

Война России против Украины. Главное (обновляется)