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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Насри своему комбату в шапку и надень на голову". Российский военный рассказал, что оккупанты теряют доверие к своим командирам

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10 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области
10 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российские оккупанты теряют доверие к своим командирам. Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного со своим отцом, который 10 мая в Facebook опубликовала Служба безопасности Украины.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное", – жалуется оккупант, который сейчас находится в Харьковской области.

Его отец посоветовал ему не рисковать жизнью, а уходить в "отказ", при этом "отомстив" командирам.

"Как только выскочишь, можно снимать погоны, в шапку, бл…дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл…дь, ходит, утирается! Пошли они на х…й с такой войнушкой", – сказал отец оккупанта.

Он также добавил, что в России "красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

10 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов еще четыре населенных пункта в Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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