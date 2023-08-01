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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Москву, вероятно, атаковали новейшие украинские дроны "Бобер" – СМИ

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Украина могла использовать дрон "Бобер" для атак на столицу РФ, говорят эксперты
Украина могла использовать дрон "Бобер" для атак на столицу РФ, говорят эксперты
Фото: kmu.gov.ua

Украина могла использовать для недавних атак на Москву свой новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе "Бобер". Об этом пишет Newsweek 31 июля.

Такой вывод можно сделать сообщениям разведки из открытых источников, пишет издание.

Судя по имеющимся изображениям и видео, используемые против Москвы беспилотники по весу и размеру сравнимы с Shahed, хотя размах их крыльев немного больше, сказал старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных вооружений Джастин Бронк.

По словам британского эксперта по беспилотникам Стива Райта, эксперты описывают Beaver как аппарат типа "утка" с небольшим передним крылом впереди основного крыла, что придает ему "очень характерную форму". Он летает очень медленно и очень устойчиво, с явным упором на дальность полета, сказал эксперт.

Подобные беспилотники или, по крайней мере, составные части конструкции "Бобра" существуют уже много лет, но  нет никаких указаний на то, что "Бобер" в виде, замеченном над Москвой, использовался до начала тотальной войны на Украине в феврале 2022 года, говорят аналитики.

Этот тип беспилотных летательных аппаратов также не наблюдался в других эпизодах войны в Украине, сказал изданию ведущий авиационный аналитик разведывательного агентства Janes Акшара Паракала.

Судя по имеющимся кадрам, он, вероятно, оснащен двигателем внутреннего сгорания, пропеллером и ходовой частью, что указывает на то, что он запускается в воздух с асфальта, говорят эксперты.

"BBC News Україна" добавляет, что главное свойство такого аппарата – способность пролететь несколько сотен километров. Дальность полета "Бобра" неизвестна, хотя, по слухам, она может достигать 1 тыс. км. Этого вполне достаточно, чтобы он долетел от территории Украины, контролируемой ВСУ, до Москвы, пишет издание.

Пока нет четких свидетельств, откуда запускаются эти дроны. Если их запускают через линию фронта, значит, российская противовоздушная оборона в зоне боевых действий на территории страны и над ее столицей не справится с этими аппаратами, говорится в статье. Если же запуск производится где-нибудь в России, это означает, что силовые ведомства не контролируют ее территорию, отмечает издание

"BBC News Україна" напоминает, что в начале мая на такие беспилотники объявлял сбор блогер Игорь Лаченков, а после воскресной атаки на Москву известный шоумен и волонтер Сергей Притула опубликовал видео, на котором он проходит мимо таких дронов, анонсируя новые удары по российским городам.

Беспилотники "Бобер" были среди техники, которую показывало Минобороны Украины на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов", отмечает "Новинарня"

Контекст:

В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.

Это уже вторая атака на "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июляВ результате было повреждено 50-этажное здание.

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Москва, беспилотники, война России против Украины
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