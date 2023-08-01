"Российские военные не могут справиться с БПЛА". Игнат прокомментировал очередную атаку дронов на Москву

"Российские военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не впервые. Ну и надеемся, у них не будет опыта [сбития]", – сказал Игнат.
Он также подчеркнул, что беспилотник – это сложная для поражения цель.
"Например, взять те же Shahed, которые, к сожалению, долетают. Не просто их сбивать. Они летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны. Украинские воины имеют определенный опыт – не только Воздушные силы, а все силы обороны имеют опыт их сбивать", – отметил Игнат.
В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.
Это уже вторая атака на "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.
За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России несколько раз.
30 мая московская мэрия сообщала, что из-за атаковавших столицу страны-агрессора дронов за медицинской помощью обратились два человека. СМИ писали о нескольких поврежденных зданиях в городе. По данным Telegram-канала Shot, в этот день в воздушной атаке на Москву были использованы более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".
Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza.
24 июля были зафиксированы попадания около минобороны РФ и одного из подразделений ГРУ.
Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.
4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.