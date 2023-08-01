"Российские военные не могут справиться с БПЛА". Игнат прокомментировал очередную атаку дронов на Москву

В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты второй раз за последние дни атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице РФ Фото: ЕРА

"Российские военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не впервые. Ну и надеемся, у них не будет опыта [сбития]", – сказал Игнат.

Он также подчеркнул, что беспилотник – это сложная для поражения цель.

"Например, взять те же Shahed, которые, к сожалению, долетают. Не просто их сбивать. Они летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны. Украинские воины имеют определенный опыт – не только Воздушные силы, а все силы обороны имеют опыт их сбивать", – отметил Игнат.

В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.

Это уже вторая атака на "Москва-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.