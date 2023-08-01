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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина начала изготавливать дроны-камикадзе дальностью до 500 км – СМИ

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Заявленная дальность полета "Рубаки" до 500 км
Заявленная дальность полета "Рубаки" – до 500 км
Скриншот: Влад Шевченко / Facebook

В Украине началось производство дронов-камикадзе под названием "Рубака", которые по своим свойствам похожи на иранские беспилотники Shahed-136. Об этом 1 августа пишет Defence express.

30 июля украинский актер Владислав Шевченко объявил в Facebook сбор 10 млн грн на 18 беспилотников "Рубака" для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Заявленная дальность полета нового дрона, которую называет Шевченко, – до 500 км.

На видео украинский военный рассказывает, что ГУР уже применяет данные БПЛА в боевых действиях.

"Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно, сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram", – говорит он в ролике.

Defence express проанализировало изображение дронов, отметив, что данных о производителе и темпах создания такой техники в открытом доступе пока нет. Авторы статьи обратили внимание на оригинальную конструкцию "Рубаки" – силовая установка с винтом установлена в носовой, а не в хвостовой части фюзеляжа.

"Вероятно, такое решение было связано с особенностью двигателя для малой авиации, который явно используется на таком дроне-камикадзе. Кроме того, на беспилотнике отсутствует оптико-электронная станция, а это может означать, что он предназначен для ударов по целям с заранее известными координатами и имеет инерционную систему наведения", – говорится в статье.

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БПЛА.

В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

26 июля 2023 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине сформировали 11 ударных рот БПЛА в ВСУ, подготовили 10 тыс. операторов беспилотников, еще 10 тыс. – учатся. Также, по словам Федорова, силам обороны передали 1700 беспилотников в рамках "Армии дронов".

Ранее, 21 июля, Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.

Минобороны Украины сообщило в тот же день, что за период с 22 февраля прошлого года приняло на вооружение и в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов, произведенных в Украине. Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

Кабмин выделил в 2023 году 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников в Украине, заявил 26 июля глава правительства Денис Шмыгаль.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 28 июля сообщил, что в Украине уже более 100 компаний участвуют в производстве беспилотников. "Украина точно станет Меккой для людей, которые хотят разобраться в специфике БПЛА. Такого уровня производства летательных, наземных и плавательных дронов, как в Украине, нет ни в одной стране мира", – сказал он.

Теги: оружие, беспилотники, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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