Украина начала изготавливать дроны-камикадзе дальностью до 500 км – СМИ

30 июля украинский актер Владислав Шевченко объявил в Facebook сбор 10 млн грн на 18 беспилотников "Рубака" для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Заявленная дальность полета нового дрона, которую называет Шевченко, – до 500 км.

На видео украинский военный рассказывает, что ГУР уже применяет данные БПЛА в боевых действиях.

"Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно, сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram", – говорит он в ролике.

Defence express проанализировало изображение дронов, отметив, что данных о производителе и темпах создания такой техники в открытом доступе пока нет. Авторы статьи обратили внимание на оригинальную конструкцию "Рубаки" – силовая установка с винтом установлена в носовой, а не в хвостовой части фюзеляжа.

"Вероятно, такое решение было связано с особенностью двигателя для малой авиации, который явно используется на таком дроне-камикадзе. Кроме того, на беспилотнике отсутствует оптико-электронная станция, а это может означать, что он предназначен для ударов по целям с заранее известными координатами и имеет инерционную систему наведения", – говорится в статье.