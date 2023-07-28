"Точно станет Меккой". В Минстратегпроме заявили, что в Украине самый высокий уровень производства летательных, наземных и плавательных дронов в мире

В Украине более 100 компаний "производят что-то, что летает, ездит по земле и плавает по воде", отметил Камышин Фото: Михайло Федоров / Facebook

По его словам, в Украине более 100 компаний "производят что-то, что летает, ездит по земле и плавает по воде".

"В этом плане Украина точно станет Меккой для людей, которые хотят разобраться в специфике БПЛА. Такого уровня производства летательных, наземных и плавательных дронов, как в Украине, нет ни в одной стране мира. Применение их в войне у нас наиболее продвинутое. А оно потом дальше разовьется и на агро, и на другие секторы нашей жизни... Сегодня мы видим, что это новый сектор экономики", – подчеркнул Камышин.

В интервью, опубликованном 24 июля, Камышин говорил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Он добавил, что "уже есть первые успехи", подчеркнув, что "не может раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет".

Ранее, 10 июля, глава Минстратегпрома рассказал, что в Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar.