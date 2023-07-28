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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Точно станет Меккой". В Минстратегпроме заявили, что в Украине самый высокий уровень производства летательных, наземных и плавательных дронов в мире

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В Украине более 100 компаний "производят что-то, что летает, ездит по земле и плавает по воде", отметил Камышин
В Украине более 100 компаний "производят что-то, что летает, ездит по земле и плавает по воде", отметил Камышин
Фото: Михайло Федоров / Facebook

В Украине уже более 40 компаний участвуют в поставках дронов. Об этом 28 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, в Украине более 100 компаний "производят что-то, что летает, ездит по земле и плавает по воде".

"В этом плане Украина точно станет Меккой для людей, которые хотят разобраться в специфике БПЛА. Такого уровня производства летательных, наземных и плавательных дронов, как в Украине, нет ни в одной стране мира. Применение их в войне у нас наиболее продвинутое. А оно потом дальше разовьется и на агро, и на другие секторы нашей жизни... Сегодня мы видим, что это новый сектор экономики", – подчеркнул Камышин.

В интервью, опубликованном 24 июля, Камышин говорил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Он добавил, что "уже есть первые успехи", подчеркнув, что "не может раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет".

Ранее, 10 июля, глава Минстратегпрома рассказал, что в Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar.

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БПЛА.

В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

26 июля 2023 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине сформировали 11 ударных рот БПЛА в ВСУ, подготовили 10 тыс. операторов беспилотников, еще 10 тыс. – учатся. Также, по словам Федорова, силам обороны передали 1700 беспилотников в рамках "Армии дронов".

Ранее, 21 июля, Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.

Минобороны Украины сообщило в тот же день, что за период с 22 февраля прошлого года приняло на вооружение и в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов, произведенных в Украине. Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

Кабмин выделил в 2023 году 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников в Украине, заявил 26 июля глава правительства Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, беспилотники, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Александр Камышин, дрон-камикадзе
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