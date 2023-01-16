ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы им танк и "Тигр" взорвали. Пока не разобрались, что свои". Оккупант рассказал, как воюют вагнеровцы – перехват ГУР МО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ГУР опубликовало очередной перехват разговора оккупантов
ГУР опубликовало очередной перехват разговора оккупантов
Фото: EPA

Военнослужащий России рассказал отцу о боевых ситуациях с представителями ЧВК "Вагнер" и обсудил с ним слухи о поляках, которые якобы расстреливают украинцев за отступление с позиций. Перехват разговора опубликовало в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины 16 января.

"Там воюют конкретно, там они гибнут на х...й. Вагнеровские потери минобороны не считает вообще", – рассказывает отец.

На это оккупант говорит, что и сам прекрасно это знает.

"Мы их расстреливали, мы им танк и "Тигр" взорвали. Пока не разобрались, что свои", – сказал он.

Отец оккупанта заявляет, что на фронте якобы много поляков. По его мнению, из всех, кто на передовой, только треть воюющих – украинцы, а другие две трети – якобы иностранные наемники.

Также он говорит, что американцы якобы испытывают на польских военных препараты, которые позволяют им не испытывать боли. Кроме того, по его словам, за отступление или сдачу в плен поляки расстреливают.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/2033997866791496/

Теги: российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, ГУР Минобороны Украины, ЧВК, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (147793)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (113681)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (98221)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (86239)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (77998)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65388)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (62611)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43877)
 
 
 
 