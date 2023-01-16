"Мы им танк и "Тигр" взорвали. Пока не разобрались, что свои". Оккупант рассказал, как воюют вагнеровцы – перехват ГУР МО

"Там воюют конкретно, там они гибнут на х...й. Вагнеровские потери минобороны не считает вообще", – рассказывает отец.

На это оккупант говорит, что и сам прекрасно это знает.

"Мы их расстреливали, мы им танк и "Тигр" взорвали. Пока не разобрались, что свои", – сказал он.

Отец оккупанта заявляет, что на фронте якобы много поляков. По его мнению, из всех, кто на передовой, только треть воюющих – украинцы, а другие две трети – якобы иностранные наемники.

Также он говорит, что американцы якобы испытывают на польских военных препараты, которые позволяют им не испытывать боли. Кроме того, по его словам, за отступление или сдачу в плен поляки расстреливают.