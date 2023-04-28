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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Человек стальной силы воли, правильной мотивации, с лучшим в компании плейлистом". На фронте погиб журналист Александр Бондаренко

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Бондаренко пошел на фронт с первого дня российского вторжения
Бондаренко пошел на фронт с первого дня российского вторжения
Фото: RMA / Facebook

На фронте погиб военнослужащий ВСУ, журналист, работник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Об это 27 апреля сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день.Человек стальной силы воли. Человек правильной мотивации. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш великий разум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", – написал в Facebook коллега Александра по RMA Василий Самохвалов.

https://www.facebook.com/vsamokhvalov/posts/10230816553217324

"Он хороший журналист. И мы как-то много общались, когда работали вместе. Он – умеренный, в отличие от меня. Но мы были глупы и веселы. Караоке, вечеринки, покер, корпоративы, пасхальная служба. Очень нам всегда было весело... Если вы знаете, где с Сашей будут прощаться, скажите. Мы договаривались увидеться. Но не так", – написала корреспондент Анастасия Нагорная. 

https://www.facebook.com/natasya.nagorna/posts/6309970949023237

"Когда-то в позапрошлой жизни ты снимал репортажи для канала ЛКТ о нашей луганской команде знатоков. Нам было по 20 лет, и никто и не подозревал о том, какая судьба нас ждет впереди", – написал журналист и ведущий Андрей Дехтяренко. 

https://www.facebook.com/dikhtyarenko/posts/10219002129323944

"Саша, ты был для меня образцом. Но я никогда не мог дотянуться до той высоты, куда стремился ты", – написал журналист Алексанр Пасховер.

https://www.facebook.com/paskhover/posts/6221513104574588

"Хороший у нас был коллектив в свое время, мы все тесно дружили, ходили в караоке, много смеялись и плясали. А утром бежали на съемку или включку. Мы так горячо обсуждали наши сюжеты, как будто это было самое главное в мире", – отметила журналист Оксана Войт.

https://www.facebook.com/olena.voigt/posts/6017217725052770

Журналист и телеведущая Кристина Бердинських вспомнила историю, как Александр помог ей решить конфликт с помощницей одного из бывших нардепов в кулуарах Верховной Рады.

"Конфликт дошел до того, что она пыталась отобрать у меня мой телефон... На мою защиту от разъяренной помощницы пришел тогда Саша, с которым я до этого не была знакома. Он очень спокойно и вежливо объяснил ей, что она мягко говоря не права и что этой ссорой она еще больше привлекает к себе внимание. Он как-то так легко и корректно до обеих сторон разрулил эту неприятную ситуацию, что потом я бегала по парламенту и неоднократно благодарила его за защиту от этой злой помощницы", – написала она.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10162988565866164

"Погиб, освобождая Украину... Фото с последней встречи – случайно, заправка на трассе, между ротациями… Спасибо, воин! Светлая память, друг!", – написал дипломат Андрей Шевченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10226315036574998&id=1614130970

"Такой искренний, интеллигентный, упорный, жадный к жизни! Марафоны, йога, заплыв через Босфор. И все проекты – в рост! Он всегда рвался к самым крутым вершинам. Когда-то пришел впервые в редакцию – на собеседование, спрашиваю: а какую планку себе ставишь? Говорит: хочу создать Еженедельник лучше Фактов недели!", – написала журналист Оксана Соколова. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2175502272658652&id=100005967002941

Контекст:

Как отметили НСЖУ, Бондаренко пошел на фронт с первого дня российского вторжения.

Бондаренко был выпускником Луганского национального университета по специальности "украинская филология". Он работал в разных украинских СМИ и проектах, а также на телевидении. В 2017 году перешел в маркетинг, пишет "Бабель".

В апреле 2021 года, после увольнения Юлии Мендель, Офис президента  Украины искал нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. Одним из кандидатов был Бондаренко, но должность получили Сергей Никифоров.

Теги: СМИ, Украина, ВСУ, российская агрессия, НСЖУ, война России против Украины, Офис президента Украины, Александр Бондаренко
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