"Человек стальной силы воли, правильной мотивации, с лучшим в компании плейлистом". На фронте погиб журналист Александр Бондаренко

"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день.Человек стальной силы воли. Человек правильной мотивации. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш великий разум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", – написал в Facebook коллега Александра по RMA Василий Самохвалов.

"Он хороший журналист. И мы как-то много общались, когда работали вместе. Он – умеренный, в отличие от меня. Но мы были глупы и веселы. Караоке, вечеринки, покер, корпоративы, пасхальная служба. Очень нам всегда было весело... Если вы знаете, где с Сашей будут прощаться, скажите. Мы договаривались увидеться. Но не так", – написала корреспондент Анастасия Нагорная.

"Когда-то в позапрошлой жизни ты снимал репортажи для канала ЛКТ о нашей луганской команде знатоков. Нам было по 20 лет, и никто и не подозревал о том, какая судьба нас ждет впереди", – написал журналист и ведущий Андрей Дехтяренко.

"Саша, ты был для меня образцом. Но я никогда не мог дотянуться до той высоты, куда стремился ты", – написал журналист Алексанр Пасховер.

"Хороший у нас был коллектив в свое время, мы все тесно дружили, ходили в караоке, много смеялись и плясали. А утром бежали на съемку или включку. Мы так горячо обсуждали наши сюжеты, как будто это было самое главное в мире", – отметила журналист Оксана Войт.

Журналист и телеведущая Кристина Бердинських вспомнила историю, как Александр помог ей решить конфликт с помощницей одного из бывших нардепов в кулуарах Верховной Рады.

"Конфликт дошел до того, что она пыталась отобрать у меня мой телефон... На мою защиту от разъяренной помощницы пришел тогда Саша, с которым я до этого не была знакома. Он очень спокойно и вежливо объяснил ей, что она мягко говоря не права и что этой ссорой она еще больше привлекает к себе внимание. Он как-то так легко и корректно до обеих сторон разрулил эту неприятную ситуацию, что потом я бегала по парламенту и неоднократно благодарила его за защиту от этой злой помощницы", – написала она.

"Погиб, освобождая Украину... Фото с последней встречи – случайно, заправка на трассе, между ротациями… Спасибо, воин! Светлая память, друг!", – написал дипломат Андрей Шевченко.

"Такой искренний, интеллигентный, упорный, жадный к жизни! Марафоны, йога, заплыв через Босфор. И все проекты – в рост! Он всегда рвался к самым крутым вершинам. Когда-то пришел впервые в редакцию – на собеседование, спрашиваю: а какую планку себе ставишь? Говорит: хочу создать Еженедельник лучше Фактов недели!", – написала журналист Оксана Соколова.