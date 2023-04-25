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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мечтал освободить родной Северодонецк. Радиоведущий "Суспільного" Дмитрий Сирык погиб на войне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сирыку было 36 лет
Сирыку было 36 лет
Фото: suspilne.media

Радиоведущий, стрелок-снайпер ВСУ Дмитрий Сирык погиб в бою 20 апреля, защищая Украину. Об этом сообщили 24 апреля Институт массовой информации и "Суспільне", где он работал до полномасштабного вторжения РФ.

Сирыку было 36 лет, он родом из Северодонецка Луганской области. Более 15 лет работал на радио, был диджеем, музыкальным редактором, радиоведущим, в том числе на радио "Пульс". В радиоэфире слушатели знали его под псевдонимом Иван Лопата.

Дмитрий много лет работал в Луганске, какое-то время жил в Киеве, но затем вернулся в родной Северодонецк и, когда Луганская областная гостелерадиокомпания (ЛОГТРК) и радио "Пульс" начали возобновлять вещание в 2015 году, снова присоединился к коллективу.

Тогда он перешел на украинский язык, рассказала его коллега Виктория Марченко. По ее словам, он хотел приехать в освобожденный от оккупантов Луганск, создавать там украинское вещание. После того как оккупанты летом 2022 года захватили Северодонецк, мечтал освободить его.

Когда началось полномасштабное вторжение, Сирык эвакуировал родителей, сына и невесту в безопасный регион. В марте 2022 года его мобилизовали. Он воевал стрелком-снайпером механизированного батальона и погиб 29 апреля под Авдеевкой из-за российского артобстрела, сообщило издание "Переяслав.City". Сирыка похоронят в Переяславе Киевской области – там сейчас живет его семья. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0p4dRGh8gVKVwrJvudvKQJoLdA767m1FgYzhfE5Yv6PzJT8pPsgoCZ18ootzzWt8Kl&id=100001303126162

Это был человек, на которого можно положиться как на себя. "Он был патриотом своей страны, а еще он был патриотом своей малой родины – Луганской области", – вспоминает Сирыка его коллега Марченко.

По ее словам, для посторонних людей он "мог выглядеть суровым", но в коллективе часто шутил, рассказывал смешные истории. Любил кино и советовал, какие фильмы посмотреть, увлекался интеллектуальными играми.

"На Дмитрия всегда можно было положиться. Знаете, есть такие люди, которым доверяешь, как себе? В профессиональном плане это очень круто. Когда человек тебя понимает с полуслова. Мог прийти на работу даже в свой выходной, если в этом нуждался эфир. Бывало такое, что и поздно вечером срывался и шел на работу, потому что студия – это сердце радиоэфира, а Дмитрий всегда внимательно следил за эфиром. И ему было не безразлично, какое качество звука, качество текста", – рассказала Марченко. 

По ее словам, Сирык после мобилизации постоянно был в горячих точках Донецкой области.

"Мы все так мечтали, что после победы мы вернемся и в студию в Луганске, откуда мы все начинали наш творческий путь, и в нашу студию в Северодонецке, и будем снова вместе восстанавливать украинское вещание", – сказала Марченко.

https://www.facebook.com/suspilne.donbas/posts/pfbid036vvyXjWXYwmcVtAbjcQR6HJ2GvhcijAUZayMGD3JF535Gmcsxq7eHkMP2pgF6eiKl

Контекст:

По данным ИМИ, Дмитрий Сирык стал 53-м медийщиком, погибшим в Украине в результате российской вооруженной агрессии. Из них восемь – при выполнении журналистской деятельности, 45 погибли как участники боевых действий или стали жертвами российских обстрелов не во время выполнения журналистских обязанностей.

Теги: Луганская область, военные, Северодонецк, некролог, Авдеевка, украинский военный, журналисты, война России против Украины, погибшие
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