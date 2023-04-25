Мечтал освободить родной Северодонецк. Радиоведущий "Суспільного" Дмитрий Сирык погиб на войне

Сирыку было 36 лет, он родом из Северодонецка Луганской области. Более 15 лет работал на радио, был диджеем, музыкальным редактором, радиоведущим, в том числе на радио "Пульс". В радиоэфире слушатели знали его под псевдонимом Иван Лопата.

Дмитрий много лет работал в Луганске, какое-то время жил в Киеве, но затем вернулся в родной Северодонецк и, когда Луганская областная гостелерадиокомпания (ЛОГТРК) и радио "Пульс" начали возобновлять вещание в 2015 году, снова присоединился к коллективу.

Тогда он перешел на украинский язык, рассказала его коллега Виктория Марченко. По ее словам, он хотел приехать в освобожденный от оккупантов Луганск, создавать там украинское вещание. После того как оккупанты летом 2022 года захватили Северодонецк, мечтал освободить его.

Когда началось полномасштабное вторжение, Сирык эвакуировал родителей, сына и невесту в безопасный регион. В марте 2022 года его мобилизовали. Он воевал стрелком-снайпером механизированного батальона и погиб 29 апреля под Авдеевкой из-за российского артобстрела, сообщило издание "Переяслав.City". Сирыка похоронят в Переяславе Киевской области – там сейчас живет его семья.

Это был человек, на которого можно положиться как на себя. "Он был патриотом своей страны, а еще он был патриотом своей малой родины – Луганской области", – вспоминает Сирыка его коллега Марченко.

По ее словам, для посторонних людей он "мог выглядеть суровым", но в коллективе часто шутил, рассказывал смешные истории. Любил кино и советовал, какие фильмы посмотреть, увлекался интеллектуальными играми.

"На Дмитрия всегда можно было положиться. Знаете, есть такие люди, которым доверяешь, как себе? В профессиональном плане это очень круто. Когда человек тебя понимает с полуслова. Мог прийти на работу даже в свой выходной, если в этом нуждался эфир. Бывало такое, что и поздно вечером срывался и шел на работу, потому что студия – это сердце радиоэфира, а Дмитрий всегда внимательно следил за эфиром. И ему было не безразлично, какое качество звука, качество текста", – рассказала Марченко.

По ее словам, Сирык после мобилизации постоянно был в горячих точках Донецкой области.

"Мы все так мечтали, что после победы мы вернемся и в студию в Луганске, откуда мы все начинали наш творческий путь, и в нашу студию в Северодонецке, и будем снова вместе восстанавливать украинское вещание", – сказала Марченко.