На сайте президента Украины появилась петиция с призывом наложить санкции на Собчак

Собчак тесно связана с российскими властями, считает автор петиции Артем Лиманский.

"Ее отец долгое время был непосредственным начальником Владимира Путина, телохранителем в детстве был нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов. Она вела передачу на "Первом канале" в 2020 году. Мать Собчак Людмила Наурусова является членом Совета Федерации. Когда всех российских оппозиционеров сажают в тюрьму и убивают, все дела против Ксении Собчак были прекращены и она спокойно находится на территории России. Центр противодействия дезинформации при СНБО заявлял, что Собчак занимается пропагандой в пользу РФ", – пишет он, аргументируя необходимость санкций.

Пока петицию подписали 207 человек. Для того чтобы петицию рассмотрел президент, в течение 90 дней она должна собрать 25 тыс. голосов.