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На сайте президента Украины появилась петиция с призывом наложить санкции на Собчак

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Собчак занимается пропагандой в пользу России, заявил автор петиции
Собчак занимается пропагандой в пользу России, заявил автор петиции
Скриншот: Осторожно: Собчак / YouTube

7 февраля на сайте президента Украины обнародовали петицию с призывом наложить санкции на российскую журналистку Ксению Собчак.

Собчак тесно связана с российскими властями, считает автор петиции Артем Лиманский. 

"Ее отец долгое время был непосредственным начальником Владимира Путина, телохранителем в детстве был нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов. Она вела передачу на "Первом канале" в 2020 году. Мать Собчак Людмила Наурусова является членом Совета Федерации. Когда всех российских оппозиционеров сажают в тюрьму и убивают, все дела против Ксении Собчак были прекращены и она спокойно находится на территории России. Центр противодействия дезинформации при СНБО заявлял, что Собчак занимается пропагандой в пользу РФ", – пишет он, аргументируя необходимость санкций. 

Пока петицию подписали 207 человек. Для того чтобы петицию рассмотрел президент, в течение 90 дней она должна собрать 25 тыс. голосов.  

Контекст:

Собчак – дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой. В 2018 году баллотировалась в президенты РФ, получила, согласно данным российского Центризбиркома, менее 2% поддержки избирателей

Собчак внесена в базу сайта "Миротворец" из-за посещения ею оккупированного Крыма (пресс-секретарь утверждала, что Собчак ездила на полуостров якобы для создания независимого репортажа в апреле и июле 2014 года). После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году она публично назвала украинцев нацистами, а спустя время так же высказалась в адрес полка "Азов"

По информации российского политолога Станислава Белковского, Собчак длительное время находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, это, по его мнению, "безусловно, человек путинской плеяды"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ксения Собчак, санкции, пропаганда, петиция, Виктор Золотов, Центр противодействия дезинформации
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