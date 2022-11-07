На территории Черниговской области за прошлую неделю зафиксированы 234 прихода – ОВА

По его словам, для сравнения: неделей раньше было 87 приходов. Поэтому глава ОВА заявил об активизации работы с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов в связи с возможными вариантами переезда с потенциально уязвимой территории.

"Людям, желающим переехать в пределах района, следует обратиться в РВА [районную военную администрацию]. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", – говорится в сообщении.