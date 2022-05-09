На южнобужском и таврическом направлениях Россия наращивает системы огневого поражения, ПВО и укрепляет позиции – Минобороны

На таврическом направлении оккупанты также пытаются сковать украинские войска и не допустить их переброски в другие операционные зоны Фото: Міністерство оборони України / Facebook

“Южнобужское и таврическое направления. Агрессор силами 8-й и 49-й армии, а также 22-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск России ведет боевые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Кроме того, там враг наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и совершенствует инженерное оборудование позиций", – рассказал Мотузяник.

По данным Минобороны, на таврическом направлении оккупанты также пытаются сковать украинские войска и не допустить их переброски в другие операционные зоны.

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