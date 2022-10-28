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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Я к своей смерти абсолютно спокойно отношусь. Если это будет в бою, я буду этим гордиться

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Кротевич: Мне не стыдно за эту даже небольшую прожитую жизнь
Кротевич: Мне не стыдно за эту – даже небольшую – прожитую жизнь
Скриншот: Ходят Слухи / YouTube

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что был готов погибнуть в бою против российских оккупантов.

"Я не прощаюсь с жизнью. Мне не стыдно за эту – даже небольшую – прожитую жизнь... Те события, в которых я участвовал... Я к своей личной смерти абсолютно спокойно отношусь. Особенно если это будет гибель в бою, я буду этим гордиться, если что-то после смерти существует", – отметил Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кротевичу 29 лет. Военнослужащий, как он сам рассказал, родился в Измаиле Одесской области, но его родной город – Симферополь. Издание "Крым.Реалии" сообщает, что семья Кротевича жила в Крыму с 1989 года (сестре военнослужащего Сандре в детстве нужно было лечение от астмы).

В детстве Тавр увлекался рисованием, учился в Симферопольской школе искусств, учил английский и немецкий языки. Окончив школу, Кротевич поступил в Академию водного транспорта и переехал в Киев. В 2013-м он принимал участие в Революции достоинства, потом пошел на фронт защищать государство. В полку "Азов" – с 2014 года, в академии обучение завершил уже заочно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, смерть, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, военнослужащий, Богдан Кротевич
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