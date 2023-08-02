Данилов: Не понимаю, как во время войны можно проводить выборы

По его словам, главное препятствие – невозможность голосования для военных.

"Я не понимаю, каким способом во время войны можно провести выборы... Есть люди, которые в окопах, находятся на линии фронта. У меня вопрос к тем, кто хочет выборов: как этих людей собираются к выборам привлечь? Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?" – ответил он на вопрос журналиста о перспективах кампании.

Данилов отметил, что к самой теме выборов во время войны следует подходить осторожно.

"Сейчас время "пикселя", законы "пикселя". Мы должны обращать внимание на то, что [военные] являются гражданами нашей страны и они обязательно должны в этом участвовать. Не знаю, как можно думать, что судьбу Украины можно решать без них", – добавил секретарь СНБО.