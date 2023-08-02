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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Не понимаю, как во время войны можно проводить выборы

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Секретарь СНБО высказался против выборов до конца войны
Секретарь СНБО высказался против выборов до конца войны
Фото: president.gov.ua

До окончания войны с Россией выборы в Украине нецелесообразны. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 2 августа в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, главное препятствие – невозможность голосования для военных.

"Я не понимаю, каким способом во время войны можно провести выборы... Есть люди, которые в окопах, находятся на линии фронта. У меня вопрос к тем, кто хочет выборов: как этих людей собираются к выборам привлечь? Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?" – ответил он на вопрос журналиста о перспективах кампании.

Данилов отметил, что к самой теме выборов во время войны следует подходить осторожно. 

"Сейчас время "пикселя", законы "пикселя". Мы должны обращать внимание на то, что [военные] являются гражданами нашей страны и они обязательно должны в этом участвовать. Не знаю, как можно думать, что судьбу Украины можно решать без них", – добавил секретарь СНБО.

Контекст:

Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева говорила 15 мая, что Украина стремится провести парламентские и президентские выборы согласно "обычному календарю". "То есть 2024 год, как запланировано, – это год президентских и парламентских выборов, а 2025-й – год местных выборов", – сказала она, сообщает "Европейская правда".

Кокс в интервью "Европейской правде", которое вышло 16 апреля, высказал мнение, что Украина должна провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения.

Данилов, комментируя заявление Кокса, отметил, что с датами выборов Украина "разберется самостоятельно – согласно нашим законам и согласно нашей Конституции".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в опубликованном 19 июня интервью заявлял, что "наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения". В то же время 28 июля в эфире национального телемарафона он уточнил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

Теги: выборы, СНБО, голосование, война России против Украины, Алексей Данилов
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