Данилов: Не понимаю, как во время войны можно проводить выборы

По его словам, главное препятствие – невозможность голосования для военных.
"Я не понимаю, каким способом во время войны можно провести выборы... Есть люди, которые в окопах, находятся на линии фронта. У меня вопрос к тем, кто хочет выборов: как этих людей собираются к выборам привлечь? Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?" – ответил он на вопрос журналиста о перспективах кампании.
Данилов отметил, что к самой теме выборов во время войны следует подходить осторожно.
"Сейчас время "пикселя", законы "пикселя". Мы должны обращать внимание на то, что [военные] являются гражданами нашей страны и они обязательно должны в этом участвовать. Не знаю, как можно думать, что судьбу Украины можно решать без них", – добавил секретарь СНБО.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева говорила 15 мая, что Украина стремится провести парламентские и президентские выборы согласно "обычному календарю". "То есть 2024 год, как запланировано, – это год президентских и парламентских выборов, а 2025-й – год местных выборов", – сказала она, сообщает "Европейская правда".
Кокс в интервью "Европейской правде", которое вышло 16 апреля, высказал мнение, что Украина должна провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения.
Данилов, комментируя заявление Кокса, отметил, что с датами выборов Украина "разберется самостоятельно – согласно нашим законам и согласно нашей Конституции".
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в опубликованном 19 июня интервью заявлял, что "наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения". В то же время 28 июля в эфире национального телемарафона он уточнил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.