Несмотря на обстрелы, за двое суток удалось возобновить электроснабжение для почти 7 тыс. семей – ДТЭК

В марте энергетики ДТЭК возобновили поставки света для 190 тыс. семей Донецкой и Днепропетровской областей Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За последние двое суток энергетики вернули свет в дома 19 населенных пунктов Донецкой области, обесточенных из-за боевых действий.

"Пока в Донецкой области остаются без света 107 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отмечается в сообщении ДТЭК.

По информации Министерства обороны, враг продолжает сосредотачиваться на наступлениях на бахмутском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях. Обстрелы продолжаются, а затем продолжаются и повреждения энергоинфраструктуры региона, отметили в ДТЭК.

В марте энергетики ДТЭК возобновили поставки света для 190 тыс. семей Донецкой и Днепропетровской областей.