Невзоров: Это первая война, которую человечество наблюдает в увеличительное стекло интернета во всех чудовищных подробностях

"Украинская война станет, помимо всего прочего, уже после победы Украины темой для сотен фильмов, для тысяч научных трудов, для изучения военными историками, для политологических, политических, художественных – каких угодно – изысканий", – сказал Невзоров.
Он считает, что в этой теме будут "копаться" и "ковыряться".
"В ней будут ковыряться, копаться с необычайным прилежанием, потому что это первая в истории человечества война, которую человечество имело возможность наблюдать в увеличительное стекло интернета во всех чудовищных подробностях", – объяснил публицист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.