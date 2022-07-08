Невзоров: Это первая война, которую человечество наблюдает в увеличительное стекло интернета во всех чудовищных подробностях

"Украинская война станет, помимо всего прочего, уже после победы Украины темой для сотен фильмов, для тысяч научных трудов, для изучения военными историками, для политологических, политических, художественных – каких угодно – изысканий", – сказал Невзоров.

Он считает, что в этой теме будут "копаться" и "ковыряться".

"В ней будут ковыряться, копаться с необычайным прилежанием, потому что это первая в истории человечества война, которую человечество имело возможность наблюдать в увеличительное стекло интернета во всех чудовищных подробностях", – объяснил публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО