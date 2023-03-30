"Никто бежать не собирается". Мэр оккупированных Олешек рассказал о действиях и ротациях россиян

По его словам, оккупанты прячут технику в лесах вокруг Олешек, окапываются там.

"Много фортификационных сооружений они настроили, что указывает на то, что никто бежать никуда не собирается. Как минимум они сегодня готовятся к какой-то обороне. Это точно", – сказал он.

По словам Рыщука, последняя ротация у российских военных на территории Олешковской общины произошла почти две недели назад.

В регионе не прекращаются фильтрационные мероприятия, их интенсивность зависит от ротаций, отметил он. Также продолжается принудительная российская паспортизация. По словам мэра, всем работникам Олешковской больницы поставили условие, что без российского паспорта их не будут пускать на работу и выплачивать им зарплату.