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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никто бежать не собирается". Мэр оккупированных Олешек рассказал о действиях и ротациях россиян

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Оккупанты не планируют уходить, заявил мэр города Олешки
Оккупанты не планируют уходить, заявил мэр города Олешки
Фото: EPA

Российские военные остаются на левобережной части Херсонской области и время от времени проводят ротации. Об этом сообщил "Радіо Свобода" мэр Олешек Евгений Рыщук.

По его словам, оккупанты прячут технику в лесах вокруг Олешек, окапываются там.

"Много фортификационных сооружений они настроили, что указывает на то, что никто бежать никуда не собирается. Как минимум они сегодня готовятся к какой-то обороне. Это точно", – сказал он.

По словам Рыщука, последняя ротация у российских военных на территории Олешковской общины произошла почти две недели назад.

В регионе не прекращаются фильтрационные мероприятия, их интенсивность зависит от ротаций, отметил он. Также продолжается принудительная российская паспортизация. По словам мэра, всем работникам Олешковской больницы поставили условие, что без российского паспорта их не будут пускать на работу и выплачивать им зарплату.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: паспорт, Херсонская область, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Олешки
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