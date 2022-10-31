Ночью россияне выпустили около 40 ракет по Марганцу в Днепропетровской области. Есть убитые и раненые – ОВА

В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов Фото: Валентин Резніченко/ / Telegram

По его словам, в Никопольском районе больше всего пострадал Марганец. Туда прилетело 40 снарядов из российских "Градов".

Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина ранена, она находится в больнице.

В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Разрушения получили местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередачи, сообщил Резниченко.

Кроме того, в Каменском районе оккупанты ударили дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры.

"Серьезные разрушения. Работают все службы", – написал глава ОВА.