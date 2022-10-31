Ночью россияне выпустили около 40 ракет по Марганцу в Днепропетровской области. Есть убитые и раненые – ОВА

По его словам, в Никопольском районе больше всего пострадал Марганец. Туда прилетело 40 снарядов из российских "Градов".
Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина ранена, она находится в больнице.
В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Разрушения получили местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередачи, сообщил Резниченко.
Кроме того, в Каменском районе оккупанты ударили дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры.
"Серьезные разрушения. Работают все службы", – написал глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.