Обстрел Часового Яра. Спасатели извлекли из-под завалов 34 погибших и девять раненых

Он отметил, что среди погибших один ребенок.

По данным главы ОВА, спасатели также достали из-под завалов девять раненых.

По состоянию на 6.30 сотрудники ГСЧС расчистили около 70% развалин жилого дома. Спасательная операция продолжается.

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