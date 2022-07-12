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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Часового Яра. Спасатели извлекли из-под завалов 34 погибших и девять раненых

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Спасательная операция продолжается
Спасательная операция продолжается
Фото: ДСНС України / Telegram

На месте ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области спасатели извлекли из-под завалов тела 34 погибших. Об этом 12 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что среди погибших один ребенок.

По данным главы ОВА, спасатели также достали из-под завалов девять раненых.

По состоянию на 6.30 сотрудники ГСЧС расчистили около 70% развалин жилого дома. Спасательная операция продолжается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля. Были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, под завалами оказались десятки людей.

По информации Кириленко, по дому ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган"

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Донецкая область, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Павел Кириленко
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