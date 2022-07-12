Обстрел Часового Яра. Спасатели извлекли из-под завалов 34 погибших и девять раненых

Он отметил, что среди погибших один ребенок.
По данным главы ОВА, спасатели также достали из-под завалов девять раненых.
По состоянию на 6.30 сотрудники ГСЧС расчистили около 70% развалин жилого дома. Спасательная операция продолжается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Удар по Часовому Яру оккупанты нанесли 9 июля. Были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, под завалами оказались десятки людей.
По информации Кириленко, по дому ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган"