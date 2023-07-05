Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки ранили двух мирных жителей, повреждены жилые дома

По его словам, ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, там поврежден жилой дом.

На волновахском направлении утром противник обстрелял из "Градов" Максимовку, обошлось без жертв.

На донецком направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки и Георгиевки Марьинской общины. Накануне враг дважды обстрелял из артиллерии Авдеевку.

На горловском направлении поврежден дом в Константиновке и трансформатор в Пивничном Торецкой общины. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На лисичанском направлении разрушены четыре дома в Переездном и повреждены два дома в Звановке. Зафиксировано 15 обстрелов Лиманской общины.