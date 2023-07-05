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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки ранили двух мирных жителей, повреждены жилые дома

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Минувшей ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке
Минувшей ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российских обстрелов за минувшие сутки ранения получили два мирных жителя Донецкой области. Об этом 5 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, там поврежден жилой дом.

На волновахском направлении утром противник обстрелял из "Градов" Максимовку, обошлось без жертв.

На донецком направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки и Георгиевки Марьинской общины. Накануне враг дважды обстрелял из артиллерии Авдеевку.

На горловском направлении поврежден дом в Константиновке и трансформатор в Пивничном Торецкой общины. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На лисичанском направлении разрушены четыре дома в Переездном и повреждены два дома в Звановке. Зафиксировано 15 обстрелов Лиманской общины.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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