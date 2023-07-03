В результате обстрелов Донецкой области за сутки погибли два и ранены три мирных жителя – ОВА

Накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Покровску, убив одного человека и повредив здание хлебозавода. Ранним утром ракетой противник попал в берег водохранилища в Краматорской общине, там обошлось без пострадавших.
На волновахском направлении Угледар подвергся 26 артобстрелам, под огнем "Градов" была Максимовка.
На донецком направлении враг обстрелял Курахово, повреждено здание предприятия. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.
На горловском направлении под огнем захватчиков была Миньковка, Васюковка и Роздоловка Соледарской общины.
На лисичанском направлении в Северске ранен один человек, повреждены три дома. Окрестности Звановской общины враг обстрелял из РСЗО.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 158,4 км² территории, также есть тактические успехи и продолжается деоккупация территорий на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 3 июля.