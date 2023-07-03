В результате обстрелов Донецкой области за сутки погибли два и ранены три мирных жителя – ОВА

Накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Покровску, убив одного человека и повредив здание хлебозавода. Ранним утром ракетой противник попал в берег водохранилища в Краматорской общине, там обошлось без пострадавших.

На волновахском направлении Угледар подвергся 26 артобстрелам, под огнем "Градов" была Максимовка.

На донецком направлении враг обстрелял Курахово, повреждено здание предприятия. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

На горловском направлении под огнем захватчиков была Миньковка, Васюковка и Роздоловка Соледарской общины.

На лисичанском направлении в Северске ранен один человек, повреждены три дома. Окрестности Звановской общины враг обстрелял из РСЗО.