Офицер спецназа США: У россиян нет военной стратегии или оперативного мышления как вести войну. Именно поэтому Украина так успешна

"У россиян нет военной стратегии или оперативного мышления как вести войну. Таким образом, большая часть того, что они делают, – это полное разрушение инфраструктуры и попытки заставить общество или города капитулировать и сдаться. Я думаю, именно поэтому Украина так успешна. Потому что имеет, прежде всего, того идеального лидера, который сплотил Украину и украинский народ. А еще россияне удивлены, что украинцы выстраивают такую защиту и воюют против них. Они действительно думали, что разрушат города, смогут войти туда и установить полный контроль, но тактически этого не происходит", – сказал офицер.

Он подчеркнул, что украинцы срывают оперативно-стратегические планы оккупантов.

"Если и есть возможность для мирного соглашения или перемирия, то только на условиях, что у украинцев будет сила. Как страна, вы используете свои силы для достижения желаемых результатов в виде перемирия или мирного соглашения. Это означает, что России придется покинуть Украину как суверенное государство", – подчеркнул Блэкберн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)