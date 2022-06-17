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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офицер спецназа США: У россиян нет военной стратегии или оперативного мышления как вести войну. Именно поэтому Украина так успешна

Оккупанты регулярно наносят обстрелы по украинским городам, разрушая инфраструктуру
Оккупанты регулярно наносят обстрелы по украинским городам, разрушая инфраструктуру
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты разрушают украинские города, поскольку у них нет никакой военной стратегии. Об этом 16 июня в интервью журналистке Татьяне Поповой заявил подполковник специальных сил США в отставке Перри Блэкберн.

"У россиян нет военной стратегии или оперативного мышления как вести войну. Таким образом, большая часть того, что они делают, – это полное разрушение инфраструктуры и попытки заставить общество или города капитулировать и сдаться. Я думаю, именно поэтому Украина так успешна. Потому что имеет, прежде всего, того идеального лидера, который сплотил Украину и украинский народ. А еще россияне удивлены, что украинцы выстраивают такую защиту и воюют против них. Они действительно думали, что разрушат города, смогут войти туда и установить полный контроль, но тактически этого не происходит", – сказал офицер.

Он подчеркнул, что украинцы срывают оперативно-стратегические планы оккупантов.

"Если и есть возможность для мирного соглашения или перемирия, то только на условиях, что у украинцев будет сила. Как страна, вы используете свои силы для достижения желаемых результатов в виде перемирия или мирного соглашения. Это означает, что России придется покинуть Украину как суверенное государство", – подчеркнул Блэкберн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Оккупанты регулярно наносят обстрелы по украинским городам, разрушая инфраструктуру.

Теги: Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, обстрелы, украинцы, война России против Украины, российские оккупанты
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