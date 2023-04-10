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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Почему бы не опубликовать имена, фотографии и адреса всех причастных к похищению украинских детей? Пусть живут и думают, как распорядятся этой информацией родственники похищенных

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Григорий Тамар: Я не призываю к невыполнимым действиям. Вы можете сделать то, что вам по силам
Григорий Тамар: Я не призываю к невыполнимым действиям. Вы можете сделать то, что вам по силам
Фото: Gregory Tamar / Facebook

Украина может предпринять дополнительные шаги в отношении россиян, причастных к депортации детей из Украины. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар.

"Есть вещи намного более важные, чем территории, – ваши дети. Война закончится не тогда, когда вы отобьете Крым или Донбасс, а когда вы вернете тысячи детей, которых у вас похитили. Это намного важнее, чем территории. И я вам скажу такую вещь. Я обратился с открытым призывом к вашей разведке, СБУ. Да, вы не можете сейчас совершить такую акцию, как в свое время совершил "Моссад", когда у нас уничтожили олимпийскую сборную в 1972 году… Я не призываю к невыполнимым действиям. Вы можете сделать то, что вам по силам", – сказал он.

Офицер подчеркнул, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой за похищение детей из Украины, но они действовали не вдвоем. По словам Тамара, к этому причастно несколько десятков людей.

"Почему не опубликовать полсотни имен с фотографиями, с адресами этих "прекрасных, милых" людей? Почему все соцсети, все новостные каналы западных стран не будут насыщены этими фотографиями, этой информацией? И пусть эти люди дальше живут. И думают: "А как распорядятся этой информацией родственники похищенных детей?" Например. Ну какой-нибудь папа знает, что у него ребенка украли, и знает адрес человека, который был к этому причастен. Ну пусть дальше люди эти живут как хотят… Они же получали за это премии, ордена, повышение по службе", – сказал он.

Тамар отметил, что речь идет не о рядовых учителях или врачах, а именно о чиновниках, которые были рычагами происходящего.

"Эти действия абсолютно по плечу вашим спецслужбам. Не нужно для этого проникать на территорию Российской Федерации... Эта информация собирается очень легко. Вот это можно сделать", – заявил он.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 10 апреля из Украины оккупанты депортировали 19 384 ребенка. 361 ребенка Украина вернула домой.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, разведка, депортация, дети, война России против Украины, Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова, Григорий Тамар
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