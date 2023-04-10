Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Почему бы не опубликовать имена, фотографии и адреса всех причастных к похищению украинских детей? Пусть живут и думают, как распорядятся этой информацией родственники похищенных

Григорий Тамар: Я не призываю к невыполнимым действиям. Вы можете сделать то, что вам по силам Фото: Gregory Tamar / Facebook

"Есть вещи намного более важные, чем территории, – ваши дети. Война закончится не тогда, когда вы отобьете Крым или Донбасс, а когда вы вернете тысячи детей, которых у вас похитили. Это намного важнее, чем территории. И я вам скажу такую вещь. Я обратился с открытым призывом к вашей разведке, СБУ. Да, вы не можете сейчас совершить такую акцию, как в свое время совершил "Моссад", когда у нас уничтожили олимпийскую сборную в 1972 году… Я не призываю к невыполнимым действиям. Вы можете сделать то, что вам по силам", – сказал он.

Офицер подчеркнул, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой за похищение детей из Украины, но они действовали не вдвоем. По словам Тамара, к этому причастно несколько десятков людей.

"Почему не опубликовать полсотни имен с фотографиями, с адресами этих "прекрасных, милых" людей? Почему все соцсети, все новостные каналы западных стран не будут насыщены этими фотографиями, этой информацией? И пусть эти люди дальше живут. И думают: "А как распорядятся этой информацией родственники похищенных детей?" Например. Ну какой-нибудь папа знает, что у него ребенка украли, и знает адрес человека, который был к этому причастен. Ну пусть дальше люди эти живут как хотят… Они же получали за это премии, ордена, повышение по службе", – сказал он.

Тамар отметил, что речь идет не о рядовых учителях или врачах, а именно о чиновниках, которые были рычагами происходящего.

"Эти действия абсолютно по плечу вашим спецслужбам. Не нужно для этого проникать на территорию Российской Федерации... Эта информация собирается очень легко. Вот это можно сделать", – заявил он.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

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