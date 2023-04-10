Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Украинская разведка продемонстрировала очень высокую эффективность и профессионализм. Может, это один из наиболее успешных ваших родов войск

Речь об этом зашла при обсуждении планируемого Вооруженными силами Украины контрнаступления.
"Наиболее удачным временным отрезком для начала контрнаступления всегда принято считать тот момент, когда противник исчерпывает свой наступательный потенциал и становится в оперативную паузу. Это азбука военного искусства. Это знает любой офицер. Насколько сейчас наступательный потенциал россиян исчерпан – это может сказать лишь ваша разведка", – сказал он.
Эксперт подчеркнул, что он – не украинская разведка.
"Ваша разведка, кстати сказать, продемонстрировала в рамках этой войны очень высокую эффективность и профессионализм. Может быть, это один из наиболее успешных ваших родов войск", – заявил Тамар.
Рассуждая о наступательном потенциале российской армии, он отметил, что это "наступление" идет с середины января".
"То, что вы видите, – это широкомасштабное российское "наступление". Оно идет все эти долгие месяцы. Уже апрель. И это – "страшное, могучее, ужасное" российское "контрнаступление", которым так пугали нас российские пропагандисты", – объяснил Тамар.
Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Укрианы Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".