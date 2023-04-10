Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Украинская разведка продемонстрировала очень высокую эффективность и профессионализм. Может, это один из наиболее успешных ваших родов войск

Тамар отметил, что "наступление" россиян идет в Украине с января Фото: Gregory Tamar / Facebook

Речь об этом зашла при обсуждении планируемого Вооруженными силами Украины контрнаступления.

"Наиболее удачным временным отрезком для начала контрнаступления всегда принято считать тот момент, когда противник исчерпывает свой наступательный потенциал и становится в оперативную паузу. Это азбука военного искусства. Это знает любой офицер. Насколько сейчас наступательный потенциал россиян исчерпан – это может сказать лишь ваша разведка", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что он – не украинская разведка.

"Ваша разведка, кстати сказать, продемонстрировала в рамках этой войны очень высокую эффективность и профессионализм. Может быть, это один из наиболее успешных ваших родов войск", – заявил Тамар.

Рассуждая о наступательном потенциале российской армии, он отметил, что это "наступление" идет с середины января".

"То, что вы видите, – это широкомасштабное российское "наступление". Оно идет все эти долгие месяцы. Уже апрель. И это – "страшное, могучее, ужасное" российское "контрнаступление", которым так пугали нас российские пропагандисты", – объяснил Тамар.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

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