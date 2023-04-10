ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Украинская разведка продемонстрировала очень высокую эффективность и профессионализм. Может, это один из наиболее успешных ваших родов войск

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тамар отметил, что "наступление" россиян идет в Украине с января
Тамар отметил, что "наступление" россиян идет в Украине с января
Фото: Gregory Tamar / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар заявил, что военная разведка является одним из самых успешных родов украинских войск.

Речь об этом зашла при обсуждении планируемого Вооруженными силами Украины контрнаступления.

"Наиболее удачным временным отрезком для начала контрнаступления всегда принято считать тот момент, когда противник исчерпывает свой наступательный потенциал и становится в оперативную паузу. Это азбука военного искусства. Это знает любой офицер. Насколько сейчас наступательный потенциал россиян исчерпан – это может сказать лишь ваша разведка", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что он – не украинская разведка.

"Ваша разведка, кстати сказать, продемонстрировала в рамках этой войны очень высокую эффективность и профессионализм. Может быть, это один из наиболее успешных ваших родов войск", – заявил Тамар.

Рассуждая о наступательном потенциале российской армии, он отметил, что это "наступление" идет с середины января".

"То, что вы видите, – это широкомасштабное российское "наступление". Оно идет все эти долгие месяцы. Уже апрель. И это – "страшное, могучее, ужасное" российское "контрнаступление", которым так пугали нас российские пропагандисты", – объяснил Тамар.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Укрианы Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, пропаганда, разведка, наступление, война России против Украины, контрнаступление, военная разведка, Григорий Тамар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Бойфрендом экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой оказался советник Зеленского – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
Как ухаживать за орхидеями, чтобы они часто цвели
Как подобрать тканевую косметическую маску. Эксперты рассказали, действительно ли маски эффективны для ухода за лицом
Как подобрать тканевую косметическую маску. Эксперты рассказали, действительно ли маски эффективны для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения
"Он жив вообще?" Полякова рассказала, что думает о Виннике после его исчезновения
Галина ГРИШИНА
На что обратить внимание при покупке яиц в магазине и на рынке. Лайфхак, чтобы не быть обманутым
На что обратить внимание при покупке яиц в магазине и на рынке. Лайфхак, чтобы не быть обманутым
Галина ГРИШИНА
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Солист Måneskin стал блондином с короткой стрижкой. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
  Офис 87-летнего далай-ламы прокомментировал видео, на котором он касается высунутым языком губ мальчика
Галина ГРИШИНА
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер
Галина ГРИШИНА
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Полякова об Ани Лорак: Ее надо вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов
Галина ГРИШИНА
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий Актуально
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (109666)
2
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (61355)
3
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (49969)
4
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (24988) G
5
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (18974)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (14867)
7
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (14504)
8
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (14209)
 
 
 
 