Офис генпрокурора открыл уголовные дела по факту участия более 100 иностранных наемников в войне на Донбассе – замгенпрокурора Мамедов

В вопросе расследования деятельности иностранных наемников в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков украинские правоохранители наиболее эффективно сотрудничают с чешскими властями. Об этом сообщил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Мамедов: На Донбассе воюют наемники из более чем 30 государств Фото: radiosvoboda.org

Офис генпрокурора Украины зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом в интервью "Радіо Свобода" сообщил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Он рассказал, что на Донбассе воюют наемники из более чем 30 государств: Франции, Испании, Сербии, Молдовы, Чехии "и даже Чили".

"По имеющейся информации, начиная с 2014 года по настоящее время иностранные наемники находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору. Например, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", отличающемся своей жестокостью", – подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что некоторые из них рассказывают СМИ о своем участии в войне в Украине.

"Например, медиа писали об ультраправой организации "Континентальное единство", занимающейся организацией участия французских добровольцев в незаконных вооруженных формированиях РФ. Один из основателей этой организации Виктор Лента часто дает интервью, рассказывая о своем непосредственном участии в вооруженном конфликте на территории Украины", – сказал чиновник.

По его словам, на территории РФ созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использовать их в дальнейшем в вооруженном конфликте на Донбассе.

"Что касается подхода Офиса генерального прокурора в этом направлении, мы действительно стали действовать активнее, ведь считаем, что никто, несмотря на гражданство или страну пребывания, не должен избежать ответственности за преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта в Украине. Поэтому наша работа направлена на такие векторы: национальное расследование, инициирование расследований в государстве гражданства (в случае отказа в экстрадиции), и предоставление дальнейшего содействия иностранным правоохранительным органам", – подчеркнул Мамедов.

Он добавил, что украинские правоохранительные органы в этом вопросе эффективно сотрудничают с Чехией. Так, в Украине зарегистрировано уголовное производство в отношении 16 граждан этой страны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.