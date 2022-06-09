Офис президента: Любые разговоры о возможности послабления санкций против России недопустимы на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины

Такое мнение 9 июня в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Любые разговоры о возможности ослабления санкций в отношении России на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ", – написал Подоляк.

Кремль "должен понимать цену каждого своего следующего шага", резюмировал советник руководителя ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По состоянию на 9 июня российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В Кремле заявили 2 июня, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно.

В администрации президента РФ хотят объединить временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России, написала "Медуза" 9 июня со ссылкой на три источника в Кремле. Псевдореферендумы о присоединении временно захваченных территорий Украины к РФ могут провести в середине июля, "если ситуация на фронте позволит", или 11 сентября (в день голосования в России, когда пройдут выборы губернаторов), отметило издание.