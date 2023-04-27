Оккупанты 26 апреля обстреляли пять общин Сумской области, есть раненые – ОВА

Оккупанты обстреляли пять приграничных общин Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області / Facebook (архив)

Речь идет о Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах.

"Зафиксировано 100 прилетов из миномета, артиллерии и АГС. К сожалению, есть разрушения", – сообщили в ОВА.

В частности, на территорию Юнаковской общины россияне сбросили 18 мин.

"В результате одного из обстрелов (четыре прилета) ранения получили двое жителей села Басовка. Раненые доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории общины подорвался на мине трактор, в результате взрыва в нем повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист не пострадал.