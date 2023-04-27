ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 26 апреля обстреляли пять общин Сумской области, есть раненые – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты обстреляли пять приграничных общин
Оккупанты обстреляли пять приграничных общин
Фото: Головне управління ДСНС України у Сумській області / Facebook (архив)

Российские оккупанты 26 апреля обстреляли пять общин Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

Речь идет о Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах.

"Зафиксировано 100 прилетов из миномета, артиллерии и АГС. К сожалению, есть разрушения", – сообщили в ОВА.

В частности, на территорию Юнаковской общины россияне сбросили 18 мин.

"В результате одного из обстрелов (четыре прилета) ранения получили двое жителей села Басовка. Раненые доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории общины подорвался на мине трактор, в результате взрыва в нем повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист не пострадал.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, раненые, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
Галина ГРИШИНА
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Галина ГРИШИНА
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Галина ГРИШИНА
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (199225)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (120544)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (65228)
4
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (63165)
5
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (59260)
6
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (58759)
7
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (58112)
8
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (56924)
 
 
 
 