Оккупанты 26 апреля обстреляли пять общин Сумской области, есть раненые – ОВА

Речь идет о Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах.
"Зафиксировано 100 прилетов из миномета, артиллерии и АГС. К сожалению, есть разрушения", – сообщили в ОВА.
В частности, на территорию Юнаковской общины россияне сбросили 18 мин.
"В результате одного из обстрелов (четыре прилета) ранения получили двое жителей села Басовка. Раненые доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Кроме того, на территории общины подорвался на мине трактор, в результате взрыва в нем повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист не пострадал.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.