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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 6 февраля 31 раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие – ОВА

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Оккупанты обстреливают Херсонскую область ежедневно
Оккупанты обстреливают Херсонскую область ежедневно
Фото: EPA

Российские оккупанты 6 февраля 31 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации 7 февраля в Telegram.

Войска РФ применяли артиллерию, минометы, танки и реактивные системы залпового огня.

"Херсон армия РФ атаковала семь раз – в городе повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести, отметили в ОВА.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие
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