Оккупанты 6 февраля 31 раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие – ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, минометы, танки и реактивные системы залпового огня.

"Херсон армия РФ атаковала семь раз – в городе повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести, отметили в ОВА.