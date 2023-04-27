Оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли общину в Сумской области, ранен гражданский – ОГПУ

Оккупанты 26-го и 27 апреля обстреляли Сумскую область из РСЗО, авиаракетами, а также сбросили две авиабомбы, отметили в ОГПУ Фото: Сумська обласна прокуратура / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"В результате обстрела повреждены частные дома. 72-летний гражданский получил ранения", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ОГПУ, накануне, 26 апреля, оккупанты с территории РФ с вертолета запустили четыре неуправляемые авиаракеты по окрестностям Середино-Буды, а в ночь на 27 апреля сбросили две авиабомбы на одно из учебных заведений Середино-Будского горсовета.

В результате российских атак есть разрушения, добавили в ОГПУ.