Оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли общину в Сумской области, ранен гражданский – ОГПУ

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).
"В результате обстрела повреждены частные дома. 72-летний гражданский получил ранения", – говорится в сообщении.
Как рассказали в ОГПУ, накануне, 26 апреля, оккупанты с территории РФ с вертолета запустили четыре неуправляемые авиаракеты по окрестностям Середино-Буды, а в ночь на 27 апреля сбросили две авиабомбы на одно из учебных заведений Середино-Будского горсовета.
В результате российских атак есть разрушения, добавили в ОГПУ.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.