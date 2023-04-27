Оккупанты ракетами с вертолета обстреляли приграничье Сумской области, ранен гражданский – ОК "Север"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.

"С 6.53 до 7.06 зафиксировано 20 приходов, вероятно пуски ракет с вертолета, по населенному пункту Середина-Буда. В результате обстрела один гражданский человек получил ранения нижних конечностей. По повреждению гражданской инфраструктуры информация уточняется", – сказано в сообщении.

Кроме того, российские военные из минометов и ствольной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Бачевск, Украинское, Новая Гута, Толстодубово, Барановка, Нововасилевка и Кучеровка.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", – рассказали украинские военные.