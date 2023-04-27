Оккупанты ракетами с вертолета обстреляли приграничье Сумской области, ранен гражданский – ОК "Север"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Север" ВСУ.
"С 6.53 до 7.06 зафиксировано 20 приходов, вероятно пуски ракет с вертолета, по населенному пункту Середина-Буда. В результате обстрела один гражданский человек получил ранения нижних конечностей. По повреждению гражданской инфраструктуры информация уточняется", – сказано в сообщении.
Кроме того, российские военные из минометов и ствольной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Бачевск, Украинское, Новая Гута, Толстодубово, Барановка, Нововасилевка и Кучеровка.
"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", – рассказали украинские военные.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.