Оккупанты из РСЗО нанесли удар по Запорожскому району – ОВА

Ракеты оккупантов попали в поле, в связи с чем произошло возгорание сухостоя, отметил Старух Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Около 17.30 оккупанты совершили обстрел Новоалександровской территориальной общины Запорожского района с использованием боеприпасов кассетного типа РСЗО", – написал он.

По словам Старуха, ракеты попали в поле, в связи с чем произошло возгорание сухостоя.

"На место происшествия вызвана ГСЧС. Разрушений и пострадавших не обнаружено", – отметил глава Запорожской ОВА.

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