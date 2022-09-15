Оккупанты из РСЗО нанесли удар по Запорожскому району – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
"Около 17.30 оккупанты совершили обстрел Новоалександровской территориальной общины Запорожского района с использованием боеприпасов кассетного типа РСЗО", – написал он.
По словам Старуха, ракеты попали в поле, в связи с чем произошло возгорание сухостоя.
"На место происшествия вызвана ГСЧС. Разрушений и пострадавших не обнаружено", – отметил глава Запорожской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.