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Оккупанты обстреляли Дергачи и сбросили над городом мины с отложенной детонацией – Харьковский облсовет

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Оккупанты обстреляли Дергачи и сбросили мины на город
Оккупанты обстреляли Дергачи и сбросили мины на город
Фото: ЕРА

Российские оккупанты сбросили мины с отложенной детонацией на Дергачи (Харьковская область). Об этом 19 сентября сообщает Дергачевский городской совет в Telegram.

"Российские оккупанты обстреляли Дергачи из артиллерии и сбросили над городом с беспилотника мины с отложенной детонацией! Пожалуйста, будьте очень осторожны, передвигаясь по городу!" – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории. Оккупанты еще контролируют 6% территории региона. Ни Чугуев, ни Дергачи не были под оккупацией. 

После освобождения почти всей Харьковской области "Укрзалізниця" начала восстанавливать в регионе железнодорожное сообщение. С 19 сентября начнут курсировать поезда сообщением Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев. 

Теги: Украина, Харьковская область, война России против Украины, мины, российские оккупанты, Дергачи, вторжение России в Украину
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