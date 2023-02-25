Оккупанты обстреляли в Авдеевке школу и коксохим, ранен один человек

"Авдеевка – под шквальным огнем врага. За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз – танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами", – говорится в сообщении.
По словам Кириленко, снаряды и ракеты попали по жилым кварталам и промзоне, ранен минимум один человек.
"Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 – опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам очень помогло правительство Литвы, оно выделило более €700 тыс. на новейшее оборудование для школы. Школа была одной из лучших в области, теперь же здесь сами руины. Это и есть суть "русского мира" – уничтожать то, что другие долго и усердно строили", – заявил глава ОВА.
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил "Суспільному", что оккупанты обстреляли также коксохимический завод в городе.
"Российские военные нанесли два ракетных удара по Авдеевскому коксохиму. Ракеты прилетели в районе заводоуправления. Один человек ранен в голову и плечо. Его доставили в Покровскую больницу. За день около 20 обстрелов из разного вида вооружения, в том числе из РСЗО, ствольной артиллерии, танков", – заявил Барабаш.
Он отметил, что в разрушенной школе никого не было.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 24 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.