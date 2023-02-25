Оккупанты обстреляли в Авдеевке школу и коксохим, ранен один человек

"Авдеевка – под шквальным огнем врага. За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз – танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами", – говорится в сообщении.

По словам Кириленко, снаряды и ракеты попали по жилым кварталам и промзоне, ранен минимум один человек.

"Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 – опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам очень помогло правительство Литвы, оно выделило более €700 тыс. на новейшее оборудование для школы. Школа была одной из лучших в области, теперь же здесь сами руины. Это и есть суть "русского мира" – уничтожать то, что другие долго и усердно строили", – заявил глава ОВА.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил "Суспільному", что оккупанты обстреляли также коксохимический завод в городе.

"Российские военные нанесли два ракетных удара по Авдеевскому коксохиму. Ракеты прилетели в районе заводоуправления. Один человек ранен в голову и плечо. Его доставили в Покровскую больницу. За день около 20 обстрелов из разного вида вооружения, в том числе из РСЗО, ствольной артиллерии, танков", – заявил Барабаш.

Он отметил, что в разрушенной школе никого не было.