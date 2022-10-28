ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты повредили один из крупнейших в мире радиотелескопов, находящийся в Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные
Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные
Фото: Національна поліція України / Facebook

Российско-оккупационные войска в Харьковской области повредили один из крупнейших в мире радиотелескопов. Об этом сообщили в Нацполиции.

Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о военной агрессии оккупантов.

По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.

В полиции отмечают, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп. Его территория занимает более 100 га. 

"Следователи вместе с криминалистами при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотры мест событий. Зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства пребывания военных россии на территории учреждения", – отметила Науменко.

Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid0WjFPsJyiWTqPp7Zgkefjdz6B2ZzpdrHgHZswzY5BKfEcAwJcTrmmy8QSmXj79ZbLl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Харьковская область, Чугуев, телескоп, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Алина Паш убирает Карпаты
Алина Паш убирает Карпаты
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
Кардашян, Клум, Свейнпол, Бэнкс и Амбросио снялись в нижнем белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (574432)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (133147)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (85405)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (80284)
5
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (76926)
6
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (61264)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43539)
8
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (38620)
 
 
 
 