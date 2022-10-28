Оккупанты повредили один из крупнейших в мире радиотелескопов, находящийся в Харьковской области

Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о военной агрессии оккупантов.
По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.
В полиции отмечают, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп. Его территория занимает более 100 га.
"Следователи вместе с криминалистами при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотры мест событий. Зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства пребывания военных россии на территории учреждения", – отметила Науменко.
Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.
Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.