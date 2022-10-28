Оккупанты повредили один из крупнейших в мире радиотелескопов, находящийся в Харьковской области

Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные Фото: Національна поліція України / Facebook

Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о военной агрессии оккупантов.

По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольги Науменко, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.

В полиции отмечают, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп. Его территория занимает более 100 га.

"Следователи вместе с криминалистами при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотры мест событий. Зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства пребывания военных россии на территории учреждения", – отметила Науменко.

Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.