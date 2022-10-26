В Харьковской области задержан местный житель, который сдавал оккупантам семьи военнослужащих и помогал мародерить

Прокуратура сообщила мужчине о подозрении в пособничестве государству-агрессору Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

По данным следствия, в селе Горохорница тридцатилетний мужчина предоставлял оккупантам сведения об особенностях села, помогая им ориентироваться на местности.

Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, подозреваемый систематически привозил им продукты питания, говорится в сообщении.

Кроме этого, задержанный передавал россиянам информацию о местах проживания украинских защитников и их семей, а также адреса состоятельных земляков, дома которых оккупанты потом грабили.

Прокуратура сообщила ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины).