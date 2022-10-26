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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области задержан местный житель, который сдавал оккупантам семьи военнослужащих и помогал мародерить

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Прокуратура сообщила мужчине о подозрении в пособничестве государству-агрессору
Прокуратура сообщила мужчине о подозрении в пособничестве государству-агрессору
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

В Изюмском районе Харьковской области задержан местный коллаборант, который во время оккупации передавал российским военным адреса семей украинских военных и состоятельных односельчан. Об этом 26 октября сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

По данным следствия, в селе Горохорница тридцатилетний мужчина предоставлял оккупантам сведения об особенностях села, помогая им ориентироваться на местности.

Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, подозреваемый систематически привозил им продукты питания, говорится в сообщении.

Кроме этого, задержанный передавал россиянам информацию о местах проживания украинских защитников и их семей, а также адреса состоятельных земляков, дома которых оккупанты потом грабили.

Прокуратура сообщила ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины).

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

Теги: прокуратура, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, задержание, подозрение, российские оккупанты, коллаборационизм
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