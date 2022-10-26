В Харьковской области задержан местный житель, который сдавал оккупантам семьи военнослужащих и помогал мародерить

По данным следствия, в селе Горохорница тридцатилетний мужчина предоставлял оккупантам сведения об особенностях села, помогая им ориентироваться на местности.
Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, подозреваемый систематически привозил им продукты питания, говорится в сообщении.
Кроме этого, задержанный передавал россиянам информацию о местах проживания украинских защитников и их семей, а также адреса состоятельных земляков, дома которых оккупанты потом грабили.
Прокуратура сообщила ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины).
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.