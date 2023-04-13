Оккупанты распространяют ложную информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти вследствие контрнаступления ВСУ – Маляр

"Враг распространяет ложную информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины. Таким образом, российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Автономную Республику Крым якобы во избежание карательных мер со стороны украинской власти", – говорится в сообщении.
Маляр сообщила, что командование российских оккупационных войск во временно оккупированном Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военных.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.