Оккупанты разрушили 150-метровую телевышку в Луганской области. На ней висел украинский флаг – ОВА

По его словам, вышка начала работу около года назад. Она расположена недалеко от линии разграничения с захваченными территориями ОРДЛО и обеспечивала вещание украинских телеканалов для 200 тыс. жителей Луганской и Донецкой областей.

Проект вышки победил в правительственном конкурсе и строительство финансировалось за счет Европейского союза, отметил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что на самой высокой точке конструкции телебашни развевался украинский государственный флаг размером четыре на шесть метров.

"Наверное, именно он и не оставлял в покое оккупантов, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все", – говорится в сообщении.