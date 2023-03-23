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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с начала суток нанесли по Украине два ракетных и два авиаудара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты совершают ракетные и авиаудары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Оккупанты совершают ракетные и авиаудары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Российские оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины два ракетных и два авиаудара. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 23 марта.

Также оккупанты совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0U5nJd58nTcbXGSvYBTe69DXdzTxSF5iQHQpCH9xu4qho9QuQ2oGUg4Vba3aurhDsl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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