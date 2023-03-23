Оккупанты с начала суток нанесли по Украине два ракетных и два авиаудара – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.