Оккупанты снова ударили по Херсону, попали по жилому дому и магазину, пострадали три человека – ОВА

"Враг ударил по жилому дому. Легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, под российский обстрел попал и продуктовый магазин, добавил Прокудин.

"У 39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничто не угрожает", – отметил глава Херсонской ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.