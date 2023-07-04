Два человека погибли в результате российского обстрела Херсона утром 4 июля – Офис генпрокурора

Город оккупанты обстреляли из артиллерии около 6.00.

"Двое горожан – мужчина и женщина – получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Также повреждены жилые дома.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.