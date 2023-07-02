Мужчина шел пешком из Херсона в Одессу, потому что его с собакой без намордника не впустили в эвакуационный автобус – волонтеры

По ее словам, волонтеры, которые помогают переселенцам, обратились к ней и попросили корм и намордник для собаки – немецкой овчарки из Херсона. Она передала все необходимое, но позже узнала, что в Одессу хозяин с собакой шел пешком. Как выяснилось, в эвакуационные автобусы их не пустили из-за отсутствия у собаки намордника.

"Вы наверняка хотите спросить, почему он не купил намордник, или не попросил, или еще что-то. Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушений, он уехал только тогда, когда поднялась вода и россияне окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив. Не сев в автобус, он просто пошел... Он шел три дня, имея всего 300 грн на корм для собаки и воду", – написала она.

По данным Титаренко, волонтеры уже нашли мужчине квартиру, начали восстанавливать документы и закрыли базовые потребности его и собаки.