Мужчина шел пешком из Херсона в Одессу, потому что его с собакой без намордника не впустили в эвакуационный автобус – волонтеры

По ее словам, волонтеры, которые помогают переселенцам, обратились к ней и попросили корм и намордник для собаки – немецкой овчарки из Херсона. Она передала все необходимое, но позже узнала, что в Одессу хозяин с собакой шел пешком. Как выяснилось, в эвакуационные автобусы их не пустили из-за отсутствия у собаки намордника.
"Вы наверняка хотите спросить, почему он не купил намордник, или не попросил, или еще что-то. Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушений, он уехал только тогда, когда поднялась вода и россияне окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив. Не сев в автобус, он просто пошел... Он шел три дня, имея всего 300 грн на корм для собаки и воду", – написала она.
По данным Титаренко, волонтеры уже нашли мужчине квартиру, начали восстанавливать документы и закрыли базовые потребности его и собаки.
6 июня войска РФ ночью подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов.
В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.
Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы последствий аварии.
Точных данных о числе погибших на оккупированных территориях нет. Сами оккупанты признали гибель 46 человек, по данным СМИ, число жертв может исчисляться сотнями.