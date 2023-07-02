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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мужчина шел пешком из Херсона в Одессу, потому что его с собакой без намордника не впустили в эвакуационный автобус – волонтеры

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Хозяин шел с собакой пешком в Одессу из Херсона
Хозяин шел с собакой пешком в Одессу из Херсона
Фото: Яна Титаренко / Facebook

Житель Херсонской области, пострадавший из-за войны и подрыва россиянами Каховской ГЭС, пешком дошел до Одессы вместе с собакой. Об этом рассказала в Facebook 29 июня руководитель общественной организации "Закон природы" Яна Титаренко.

По ее словам, волонтеры, которые помогают переселенцам, обратились к ней и попросили корм и намордник для собаки – немецкой овчарки из Херсона. Она передала все необходимое, но позже узнала, что в Одессу хозяин с собакой шел пешком. Как выяснилось, в эвакуационные автобусы их не пустили из-за отсутствия у собаки намордника.

"Вы наверняка хотите спросить, почему он не купил намордник, или не попросил, или еще что-то. Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушений, он уехал только тогда, когда поднялась вода и россияне окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив. Не сев в автобус, он просто пошел... Он шел три дня, имея всего 300 грн на корм для собаки и воду", – написала она.

По данным Титаренко, волонтеры уже нашли мужчине квартиру, начали восстанавливать документы и закрыли базовые потребности его и собаки. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0E65b6vGNYw785f9GPKkqCxJiJgvCLGeRCZCFZisPmNKeSsg4cd1kqsSgVHLsyiUtl&id=100004245367279

Контекст:

6 июня войска РФ ночью подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. 

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы последствий аварии.

Точных данных о числе погибших на оккупированных территориях нет. Сами оккупанты признали гибель 46 человек, по данным СМИ, число жертв может исчисляться сотнями. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсон, животные, Херсонская область, эвакуация, волонтеры, собаки, война России против Украины, подрыв Каховской ГЭС
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