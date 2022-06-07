Оккупанты убили четырех и ранили семерых мирных жителей Донецкой области 6 июня – Кириленко

Двое погибших – в Нью-Йорке, один – в городе Часов Яр, и один – в Песках. Еще семь человек получили ранения, сообщил Кириленко.

"Также сегодня удалось уточнить информацию об одном погибшем в Лимане и двух раненых в Лиманской общине", – добавил он.

Кроме того, по словам чиновника, в Константиновке зарегистрировано четыре гражданских лица, получивших ранения в Луганской области.

Всего с 24 февраля в регионе подтверждена гибель 478 мирных жителей и ранения 1238. Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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