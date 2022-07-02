Оккупанты удерживают два ракетных корабля в северо-западной части Черного моря – Генштаб ВСУ

"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота РФ продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия", – говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" уточнило в Facebook, что речь идет о двух ракетных кораблях.

"Два вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более чем полутора десятков крылатых ракет. Для весомости к ним добавились три больших десантных корабля. Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья", – заявили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)