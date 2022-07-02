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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты удерживают два ракетных корабля в северо-западной части Черного моря – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают блокировать судоходство в Черном море
Оккупанты продолжают блокировать судоходство в Черном море
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты удерживают два носителя крылатых ракет в Черном море. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 2 июля.

"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота РФ продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия", – говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" уточнило в Facebook, что речь идет о двух ракетных кораблях.

"Два вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более чем полутора десятков крылатых ракет. Для весомости к ним добавились три больших десантных корабля. Не ощущая себя защищенными, держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья", – заявили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1072673846665815/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По состоянию на 1 июля, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ достигли 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Генштаб ВСУ, корабль, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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