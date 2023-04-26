Оккупанты за сутки 67 раз обстреляли Запорожскую область – ОВА

"Враг нанес 67 ударов по 19 мирным общинам: 53 артобстрела, шесть атак из РСЗО, семь – с применением БПЛА и один авиаудар. К счастью, люди целы", – сообщили в ОВА.

Зафиксировано 37 новых разрушений, добавили в пресс-центре.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.