Оккупанты снова обстреляли Орехов, пострадало частное домовладение – Запорожская ОВА

Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Прифронтовой Орехов снова под прицелом террористов. Частное домовладение стало очередной мишенью российского снаряда. К счастью, обошлось без жертв", – написал руководитель ОВА.

Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день. Так, 11 апреля россияне нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю, 13 апреля Запорожская ОВА сообщала о трех авиаударах по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове.

14 апреля оккупанты разбомбили спортшколу в Орехове. 18 апреля российские войска зажигательными снарядами трижды обстреляли частный сектор, а 19 апреля – ударили авиабомбой по гражданскому сектору Орехова.