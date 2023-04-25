Оккупанты при рытье окопов раскопали скотомогильник и попали в больницу – мэр Мелитополя

"Минус вражеское подразделение – [оно] теперь сидит на карантине. А двоих российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали – вывезли в неизвестном направлении", – написал он.

По версии Федорова, оккупанты могли заразиться сибирской язвой.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.