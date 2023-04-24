"К чему-то готовятся?" Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что россияне минируют поля и грунтовые дороги возле города

Об этом 24 апреля в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Осторожно, вражеские мины! Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги в районе поселка Веселое Мелитопольского района. Теперь фермерам, которых сначала заставили засеять землю, запрещают работать на полях", – написал Федоров.
Он напомнил, что оккупанты до этого минировали окрестности Энергодара и участок между Михайловкой и Орлянским.
"К чему-то готовятся?" – отметил мэр Мелитополя.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Оккупанты, побаиваясь контрнаступления ВСУ, пытаются заминировать все вокруг Энергодара, отмечал 11 апреля мэр города Дмитрий Орлов.