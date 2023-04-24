"К чему-то готовятся?" Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что россияне минируют поля и грунтовые дороги возле города

Об этом 24 апреля в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Осторожно, вражеские мины! Оккупанты минируют поля и грунтовые дороги в районе поселка Веселое Мелитопольского района. Теперь фермерам, которых сначала заставили засеять землю, запрещают работать на полях", – написал Федоров.

Он напомнил, что оккупанты до этого минировали окрестности Энергодара и участок между Михайловкой и Орлянским.

"К чему-то готовятся?" – отметил мэр Мелитополя.