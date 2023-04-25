После воздушной тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях Ермак сообщил об уничтоженных "балалайках"

"Уничтожены балалайки", – написал он.

За час до этого в указанных регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Ермак сразу же призвал "не игнорировать тревогу".

Ситуацию в Днепропетровской области прокомментировал и председатель ее областного совета Николай Лукашук.

"Все хорошо. Наши силы обороны – лучшие", – написал он.

Позже тревогу в Днепропетровской и Запорожской областях объявили повторно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую и Запорожскую области из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

С конца лета захватчики используют против Украины также иранские дроны-камикадзе. Большинство из них Вооруженные силы Украины сбивают.