Оккупанты за сутки 83 раза обстреляли Запорожскую область, два человека погибли – ОВА

Оккупанты нанесли по территории региона семь авиационных ударов, совершили пять атак беспилотниками, два обстрела из реактивных систем залпового огня и 69 – из артиллерии. Зафиксировано 26 новых разрушений.
"День под хаотичными обстрелами провел несгибаемый Орехов, Преображенка, Новоданиловка. К сожалению, в городе погибли два человека – 1976-го и 1979 года рождения. Авиация атаковала непокоренное Гуляйполье: повреждены жилые дома в Успеновке, люди не пострадали", – написал Малашко.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.