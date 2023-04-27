Оккупанты за сутки 83 раза обстреляли Запорожскую область, два человека погибли – ОВА

Оккупанты нанесли по территории региона семь авиационных ударов, совершили пять атак беспилотниками, два обстрела из реактивных систем залпового огня и 69 – из артиллерии. Зафиксировано 26 новых разрушений.

"День под хаотичными обстрелами провел несгибаемый Орехов, Преображенка, Новоданиловка. К сожалению, в городе погибли два человека – 1976-го и 1979 года рождения. Авиация атаковала непокоренное Гуляйполье: повреждены жилые дома в Успеновке, люди не пострадали", – написал Малашко.