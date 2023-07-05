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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли 147 городов и сел Украины, есть пострадавшие – Military Media Center

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Из-за российского удара ракетой "Искандер" в Харьковской области ранены десятки человек
Из-за российского удара ракетой "Искандер" в Харьковской области ранены десятки человек
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За предыдущие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на информацию ситуационного центра Минобороны Украины на утро 5 июля.

"Из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, оперативно-тактические ракетные комплексы, тактическая авиация – были атакованы 147 населенных пунктов и 59 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О погибших и раненых мирных жителях в результате российских обстрелов сообщили сегодня утром главы Харьковской, Херсонской, Донецкой областей. В частности, в Первомайском Харьковской области в результате удара ракетой "Искандер" пострадали 43 человека, среди них – 12 детей.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Теги: раненые, Минобороны, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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