Оккупанты жалуются на свое командование, которое рекомендует им "памперсы поменять" – украинская разведка

"Нас здесь осталось меньше 200. А у них по спискам больше 20 тыс. Они (командование. – "ГОРДОН") нам только говорят: "Памперсы поменяйте. Х...ли вы боитесь?" А "туда", по новостям пацаны читают, вооружение новое из Америки поставляют. [...] А у нас них...я ничего. У нас даже ни одного танка нет", – говорит он.

Оккупант объяснил, что в их подразделении был один танк Т-72, но "его нах...й сожгли".

"Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали ...башить. Все командование стоит 90 км от нас. Даже если чего-то случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", – заявил российский захватчик.

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