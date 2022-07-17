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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты жалуются на свое командование, которое рекомендует им "памперсы поменять" – украинская разведка

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По данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено более 38 тыс. оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, в Украине уничтожено более 38 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты жалуются родственникам, что в их подразделениях в Украине много погибших. Об этом свидетельствует перехват записи телефонного разговора россиянина со своим отцом, которую опубликовало 17 июля в Telegrаm Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Нас здесь осталось меньше 200. А у них по спискам больше 20 тыс. Они (командование. – "ГОРДОН") нам только говорят: "Памперсы поменяйте. Х...ли вы боитесь?" А "туда", по новостям пацаны читают, вооружение новое из Америки поставляют. [...] А у нас них...я ничего. У нас даже ни одного танка нет", – говорит он.

Оккупант объяснил, что в их подразделении был один танк Т-72, но "его нах...й сожгли".

"Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали ...башить. Все командование стоит 90 км от нас. Даже если чего-то случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", – заявил российский захватчик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

На 17 июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли убитыми около 38 300 человек личного состава и 1684 танка.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, телефоны, вооружение, разведка, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, записи, ГУР Минобороны Украины, потери России, российские оккупанты
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