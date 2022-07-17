Оккупанты жалуются на свое командование, которое рекомендует им "памперсы поменять" – украинская разведка

"Нас здесь осталось меньше 200. А у них по спискам больше 20 тыс. Они (командование. – "ГОРДОН") нам только говорят: "Памперсы поменяйте. Х...ли вы боитесь?" А "туда", по новостям пацаны читают, вооружение новое из Америки поставляют. [...] А у нас них...я ничего. У нас даже ни одного танка нет", – говорит он.
Оккупант объяснил, что в их подразделении был один танк Т-72, но "его нах...й сожгли".
"Наши склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали ...башить. Все командование стоит 90 км от нас. Даже если чего-то случится, если нам какая-то помощь нужна, они просто не успеют приехать. Нас просто сотрут с лица земли", – заявил российский захватчик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
На 17 июля, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли убитыми около 38 300 человек личного состава и 1684 танка.